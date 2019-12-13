2019-12-13T14:14:17+03:00
Общество

За год в Липецке 5 человек погибли на производстве

А 17 работников получили тяжелые травмы
Юлия КЛЮЕВА
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В администрации Липецка состоялось заседание межведомственной комиссии по охране трудаВ администрации Липецка состоялось заседание межведомственной комиссии по охране трудаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В администрации Липецка на заседании межведомственной комиссии по охране труда подвели итоги работы за год. По словам и.о. председателя городского департамента экономического развития Жанны Михайловы, в областном центре сохраняется высокий уровень производственного травматизма. В 2019 году специалисты департамента расследовали 33 несчастных случая, в том числе 2 групповых. 20 из них были связаны с производством. 5 человек погибли, а 17 получили тяжелые травмы. Остальные 13 случаев квалифицированы как не связанные с производством.

Причины травматизма - плохая организация техники безопасности со стороны работодателей, а также несоблюдение правил самими работниками. Эксперты считают, что нужно усилить контроль на предприятиях, а также с детства формировать ответственное отношение к своему здоровью и вопросам безопасности. В этом году сотрудники департамента большое количество времени уделили школьникам и студентам. Для них организовывали экскурсии и обучающие мероприятия, флешмобы и конкурсы. А с работодателями провели ряд совещаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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