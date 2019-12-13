Полмиллиона рублей заплатит предприниматель Липецка за контрафактный алкоголь

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-13T14:36:17+03:00

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В прокуратуру Советского района Липецка обратилась женщина. Она пожаловалась на предпринимателя, который торгует на остановке "Кольцо трубного завода" контрафактным алкоголем. В ходе проверки информация подтвердилась. У продавца не оказалось соответствующей лицензии.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в киоске хранилась немаркированная алкогольная продукция: 99 бутылок водки, 8 бутылок коньяка, 85 бутылок лосьона косметического, а также 4 пластиковых бутылки с прозрачной жидкостью коричневого цвета. Все спиртное из киоска изъяли.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сооветствующей лицензии". Состоялся суд. В итоге предпринимателя оштрафовали на 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU