2019-12-13T16:59:21+03:00
Общество

В ближайшие часы в Липецке ожидается гололед

Спасатели просят липчан соблюдать правила безопасного передвижения по скользким улицам
Юлия КЛЮЕВА
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В ближайшие 1-3 часа в Липецке и области ожидается гололед. Об этом липчан предупреждают спасатели. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России также напоминили правила безопасного передвижения по улицам города в условиях гололеда.

Следует выбирать обувь на микропористой основе, без каблуков и танкеток. Также продаются специальные насадки на обувь, улучшающие сцепление с обледенелым асфальтом. Лучше на время отказаться от тяжелых сумок, особенно с длинными ручками - они смещают центр тяжести вбок. Стоять или двигаться по льду станет намного сложнее.

Передвигаться нужно осторожно, наступая на всю подошву. Ноги лучше слегка расслабить, а руки должны быть свободны, чтобы при падении успеть сгруппироваться. В случае происшествия звонить на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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