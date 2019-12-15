22-летний липчанин добился получения квартиры только через суд

СЕГОДНЯ 08:33 2019-12-15T08:33:33+03:00

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22-летний липчанин обратился к прокурору Левобережного района по вопросу нарушения его права на внеочередное получение социального жилья. Молодой человек и его младший брат остались без родителей в 2005 году, когда тех решили родительских прав.

Через восемь лет управление образования и науки области выяснило, что парень не может жить в ранее занимаемом помещении из-за того, что общая площадь, приходящейся на одного, не соответствует учетной норме, установленной органами местного самоуправления Липецка. Поэтому городская администрация включила липчанина в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

На протяжении шести лет липчанин так и не получил квартиру, тогда он обратился в прокуратуру. Тот, в свою очередь, пошел в суд с требованием обязать областное управление ЖКХ предоставить истцу жилье. В итоге требования прокурора удовлетворили, молодому человеку предоставили благоустроенную квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU