Липецкую область накрыл туман

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-15T08:54:24+03:00

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В Липецкой области в течение воскресенья, 15 декабря, ожидается туман с видимостью менее 500 м. Об этом предупреждают специалисты регионального ГУ МЧС. Кроме того, по данным синоптиков, возможен небольшой дождь. Температура днем достигнет отметки в +2 градуса. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Лучше всего в такую погоду - отказаться от поездок, в ином случае двигаться лучше на низкой скорости. Если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, спасатели настойчиво рекомендуют остановиться и подождать, пока туман рассеется.

Нельзя расслабляться в такую погоду и пешеходам: в тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами. Иначе водители вас просто не увидят.

Если вы стали свидетелем несчастья или рядом с вами пострадавшие, необходимо сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. Также круглосуточно работает телефон доверия: - 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60

ИСТОЧНИК KP.RU