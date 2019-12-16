Под Липецком поймали вора, который украл с улицы 5 туй

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-16T09:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Доброском районе Липецкой области раскрыли кражу туй. 5 деревьев, которые принадлежали администрации района, пропали в селе Доброе с улицы Молодежной еще 7 октября.

По факту кражи возбудили уголовное дело, но поймать вора по «горячим следам» тогда не удалось. Но спустя 3 месяца негодяя все же вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 20-летний безработный житель Липецкого района.

Сейчас расследованием занимается Чаплыгинский отдел полиции. По части 1 статьи 158 парню грозит до двух лет тюрьмы.

Кроме этого за сутки в области раскрыли совершенных ранее преступлений. Среди еще две три кражи в Усманском и Елецком районах.

ИСТОЧНИК KP.RU