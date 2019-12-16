2019-12-16T10:47:52+03:00
Происшествия

За один день в Липецкой области сбили 6 пешеходов, включая детей и подростков

За три дня на дорогах региона в 13 ДТП пострадали 15 человек
Лия МУРАДЬЯН
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"Ларгус" перевернулся с Грязинском районе"Ларгус" перевернулся с Грязинском районеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД за трое суток, с 13 по 15 декабря, на дорогах Липецкой области в 13 ДТП пострадали 15 человек. Больше половины из пострадавших – пешеходы. Только за один день, 13 декабря, в Липецке и области сбили 6 пешеходов. Так 61-летняя пенсионерка попала под колеса «Шевроле Нивы» на «зебре» на улице Урицкого в Липецке. На проспекте 60-лет СССР, тоже на «зебре», «Шевроле Кобальт» сбил 80-летнюю бабушку. На улице Катукова «Гранта» въехала в стоящий «ВАЗ-21102» и задела 24-летнего пешехода. В Усманском районе в селе Девица на улице Мира «Ларгус» сбил 33-летнюю женщину. В Усмани 15-летний подросток попал под колеса «Приоры». А в Ельце «Нива» сбила 9-летнего школьника вне пешеходного перехода. Еще один 15-летний подросток попал под «Шевроле Ланос» 14 декабря на «зебре» ну улице Лебедянское шоссе.

Все ДТП с пешеходами произошли в темное время суток – утром либо вечером. ГИБДД напоминает, что водителям нужно быть внимательней на подъезде к переходам, а пешеходам в темноте стоит носить светоотражающие элементы на одежде.

Кроме этого 14 декабря на улице П.Лумумбы столкнулись «ВАЗ-21150» и «Тойота Спринтер». В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка ВАЗа.

В тот же день в Грязинском районе на трассе «Грязи-Липецк-Песковатка» не правился с управлением 58-летний водитель «Лады Ларгус», машина вылетела с дороги и перевернулась. Пострадали водитель и 49-летний пассажир – оба в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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