2019-12-16T13:22:57+03:00
Происшествия

Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Калина": погибла женщина

Еще трое госпитализированы [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Калина": погибла женщинаПод Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Калина": погибла женщинаФото: принтскрин видео.
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В этот понедельник, 16 декабря, под Липецком произошла серьезная авария. В районе села Сухая Лубна лоб в лоб столкнулись "ВАЗ-2109" и "Лада Калина".

По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем "девятки", двигаясь со стороны Лебедяни, выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с "Калиной". В ДТП погибла 59-летняя пассажирка "ВАЗа". Автоледи, 32-летний водитель "Калины" и его 64-летний пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

- По данному факту проводится проверка, - прокомментировал произошедшее начальник отделения Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Павел Комолов. - Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора.

Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Калина": погибла женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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