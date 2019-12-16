СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-16T13:22:57+03:00

Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Калина": погибла женщина Фото: принтскрин видео.

Изменить размер текста: A A

В этот понедельник, 16 декабря, под Липецком произошла серьезная авария. В районе села Сухая Лубна лоб в лоб столкнулись "ВАЗ-2109" и "Лада Калина".

По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем "девятки", двигаясь со стороны Лебедяни, выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с "Калиной". В ДТП погибла 59-летняя пассажирка "ВАЗа". Автоледи, 32-летний водитель "Калины" и его 64-летний пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

- По данному факту проводится проверка, - прокомментировал произошедшее начальник отделения Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Павел Комолов. - Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора.

Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Калина": погибла женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU