2019-12-16T14:02:06+03:00
Общество

В Липецке из задымленной "Ривьеры" эвакуировали людей

В ТРЦ прошли пожарно-тактические учения [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В ТРЦ прошли пожарно-тактические ученияВ ТРЦ прошли пожарно-тактические ученияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Этим утром, 16 декабря, в ТРЦ "Ривьера" Липецка состоялось пожарно-тактическое учение. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, спасатели отрабатывали тушение пожара на объекте с массовым пребыванием людей.

В ТРЦ прошли пожарно-тактические учения Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В ТРЦ прошли пожарно-тактические ученияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Согласно замыслу, в торговом павильоне на 2 этаже произошло короткое замыкание. Помещение заволокло дымом, огонь в любой момент мог захватить другие павильоны. Также опасность состояла в том, что посетители, находящиеся на 3 этаже центра, могли быть отрезаны от путей эвакуации. А там располагаются детский парк развлечений и кинотеатр.

В ходе учений задействовали силы и средства по повышенному рангу вызова №2. Людей, оказавашихся в задымленном помещении, жвакуировали. Пожарные ликвидировали условное возгорание с помощью воды и специальной пены.

В ТРЦ прошли пожарно-тактические учения Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В ТРЦ прошли пожарно-тактические ученияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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