2019-12-16T15:08:42+03:00
Происшествия

В Липецке у Октябрьского моста сбили пешехода

На мужчину наехала "Тойота"[фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото группа Вконтакте "Регион-48 | Липецк"Фото группа Вконтакте "Регион-48 | Липецк"Фото: СОЦСЕТИ
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В этот понедельник, 16 декабря, в Липецке произошла еще одна авария. В районе Октябрьского моста недалеко от пешеходного перехода со стороны ЛТЗ водитель "Тойоты" сбил пешехода.

Фотографии с места происшествия появились в группе Вконтакте "Регион-48 | Липецк". На снимках - пострадавший, лежащий прямо посреди проезжей части. Рядом стоит белая иномарка, с разбитой левой фарой. Видимо, от удара. На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи и автоинспекторы.

Некоторые очевидцы утверждают, что пешеход пытался перейти дорогу в неположенном месте. Так или иначе, все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить компетентным органам. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Фото группа Вконтакте "Регион-48 | Липецк" Фото: СОЦСЕТИ

Фото группа Вконтакте "Регион-48 | Липецк"Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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