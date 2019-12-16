В Липецке у Октябрьского моста сбили пешехода
В этот понедельник, 16 декабря, в Липецке произошла еще одна авария. В районе Октябрьского моста недалеко от пешеходного перехода со стороны ЛТЗ водитель "Тойоты" сбил пешехода.
Фотографии с места происшествия появились в группе Вконтакте "Регион-48 | Липецк". На снимках - пострадавший, лежащий прямо посреди проезжей части. Рядом стоит белая иномарка, с разбитой левой фарой. Видимо, от удара. На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи и автоинспекторы.
Некоторые очевидцы утверждают, что пешеход пытался перейти дорогу в неположенном месте. Так или иначе, все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить компетентным органам. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Фото группа Вконтакте "Регион-48 | Липецк"Фото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU