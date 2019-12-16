Курский полковник возглавил липецкую полицию

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-16T16:06:13+03:00

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УМВД России по Липецкой области возглавил курский полковник. Теперь уже экс-заместитель начальника УМВД по Курской области Олег Латунов стал начальником липецкой полиции. Соответствующий Указ подписал Президент РФ.

Латунов Олег Михайлович родился 17 июля 1972 года в селе Поды Черноярского района Астраханской области. В 1991 году окончил Астраханское педагогическое училище им. Н.К. Крупской. Затем поступил в Волгоградскую академию МВД России. Там он учился по специальности "Правоохранительная деятельность", квалификация "Юрист". Олег Латунов окончил академию в 2007 году.

После службы в армии он решил связать свою жизнь с правоохранительными органами. Начал работать рядовым милиционером. После занимал различные должности в Черноярском ОВД Астраханской области. С 2005 года - заместитель начальника отдела - начальника милиции общественной безопасности ОВД Черноярского района. С 2010 года - начальник ОВД по Володарскому району. В 2014 году Олег Латунов возглавил полицию Курска. А с 2018 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU