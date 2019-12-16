2019-12-16T16:32:06+03:00
Общество

Вандалы повредили "Тоннель желаний" в Липецке

Нарушители попали в объектив камеры видеонаблюдения [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Вандалы повредили "Тоннель желаний" в ЛипецкеВандалы повредили "Тоннель желаний" в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Вандалы продолжают портить объекты в Липецке. На этот раз они повредили световую конструкцию "Тоннель желаний", что находится в сквере Ворошилова. Это 9 светящихся арок, расположенных друг за другом.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ночь с 11 на 12 декабря неизвестные повредили оплетку из светодиодных ламп на нескольких арках. Также пострадал трансформатор. Сумма ущерба - около 30 тыс. рублей. Запасные части для ремонта "Тоннеля" уже заказаны. Работы обещают завершить до конца этой недели. В выходные арки вновь засияют волшебным светом.

Кстати, вандалы попали в объектив одной из камер уличного видеонаблюдения. После того, как нарушителей поймают, их ждет суд.

Вандалы повредили "Тоннель желаний" в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Вандалы повредили "Тоннель желаний" в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Вандалы повредили "Тоннель желаний" в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Вандалы повредили "Тоннель желаний" в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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