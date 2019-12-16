Вандалы повредили "Тоннель желаний" в Липецке
Вандалы продолжают портить объекты в Липецке. На этот раз они повредили световую конструкцию "Тоннель желаний", что находится в сквере Ворошилова. Это 9 светящихся арок, расположенных друг за другом.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ночь с 11 на 12 декабря неизвестные повредили оплетку из светодиодных ламп на нескольких арках. Также пострадал трансформатор. Сумма ущерба - около 30 тыс. рублей. Запасные части для ремонта "Тоннеля" уже заказаны. Работы обещают завершить до конца этой недели. В выходные арки вновь засияют волшебным светом.
Кстати, вандалы попали в объектив одной из камер уличного видеонаблюдения. После того, как нарушителей поймают, их ждет суд.
Вандалы повредили "Тоннель желаний" в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Вандалы повредили "Тоннель желаний" в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
ИСТОЧНИК KP.RU