Центральные улицы Липецка на весь день останутся без питьевой воды

СЕГОДНЯ 19:18 2019-12-17T19:18:09+03:00

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В эту среду, 18 декабря, в Липецке ожидается масштабное отключение питьевой воды. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, это связано с ремонтом на сетях. Воды не будет с 10 до 20.00 по адресам: проспект Победы, с 3 по 27 дом, включая детсады №122 и 130; улица Неделина, с 30 по 61 дом; Мичурина, с 28 по 38а, включая школу №64; Интернациональная, с 53а по 66; Гагарина, 8, 10 и 6, Шкатова, 1 – 30, включая школу №59; Горняцкая, 1 – 6; 30 лет Октября, 2, 6, 8; 4 Пятилетки, 5 – 10; Орловская, 31; Кротевича, 3, 5, 9а и садик №62; Гайдара, 2б/1 – 25; Амурская, 1 – 5а; Адм. Ушакова, 1 – 8; Луначарского, 1 – 6а; Адм. Нахимова, 2 – 14; Промышленная, 2, 3, 4, вл.7.

Также воды не будет на улицах и переулках частного сектора: Шкатова; Щорса; Железнодорожная; Орловская; Антипова; Короленко; Гранитная; 2-я Гранитная; Гайдара; Ушакова; Нахимова и котельная «108 Квартал».

Энергетики приносят извинения за неудобства. Воду будут подвозить по заявкам жителей. Узнать более подробно об отключении и оставить заявку можно по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU