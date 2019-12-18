В ДТП с автобусом в Липецке пострадала пассажирка «ПАЗа»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-18T10:05:10+03:00

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Авария с участием пассажирского транспорта в Липецке произошла во вторник, 17 декабря, на улице Московской. По данным ГИБДД, 50-летний водитель «Тойоты» въехал в автобус с пассажирами «ПАЗ-32054», за рулем которого был 53-летний водитель. От удара в салоне автобуса упала 48-летняя пассажирка. Женщину с травмами увезли в больницу, и после оказания помощи отпустили. Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, обстоятельства ДТП установят в ходе административного расследования.

Еще один человек пострадал в аварии на улице Студеновской. Там 40-летний мужчин на «Фольксвагене» сбил на пешеходном переходе 29-летнюю женщину. Пешеходу потребовалась помощь врачей.

Кроме этого за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировали 40 ДТП без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU