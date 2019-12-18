Вечером в Липецке уличный грабитель сорвал с женщины серьги

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-18T11:01:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке «по горячим следам» раскрыли грабеж. Все произошло минувшим вечером, 17 декабря на улице 9 микрорайон. Заявление в полицию поступило в 20.05, 40-летняя женщина рассказала, что 2 часа назад у дома к ней подошел незнакомец и насильно отнял золотые серьги.

Нападавшего задержали в тот же вечер сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, задержанным оказался 24-летний безработный. В ходе проверки личности выяснилось, что ранее парень уже сидел за кражу. По факту грабежа возбудили уголовное дело, молодого человека взяли под стражу. По части 2 статьи 161 УК ему грозит очередной срок до 7 лет тюрьмы.

Кроме этого за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее совершенных преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU