Вечером в Липецке уличный грабитель сорвал с женщины серьги
В Липецке «по горячим следам» раскрыли грабеж. Все произошло минувшим вечером, 17 декабря на улице 9 микрорайон. Заявление в полицию поступило в 20.05, 40-летняя женщина рассказала, что 2 часа назад у дома к ней подошел незнакомец и насильно отнял золотые серьги.
Нападавшего задержали в тот же вечер сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, задержанным оказался 24-летний безработный. В ходе проверки личности выяснилось, что ранее парень уже сидел за кражу. По факту грабежа возбудили уголовное дело, молодого человека взяли под стражу. По части 2 статьи 161 УК ему грозит очередной срок до 7 лет тюрьмы.
Кроме этого за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее совершенных преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU