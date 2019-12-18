Депутаты на стали сокращать расходы на зарплату мэра Липецка

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-18T14:44:51+03:00

На заседании в горсовете парламентарии обсудили поправки в Бюджет

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В минувший вторник, 17 декабря, в горсовете на комиссии по бюджету и муниципальной собственности депутаты во втором чтении рассмотрели проект Ююджета Липецка на ближайшие 3 года. Как сообщили в пресс-службе горсовета, по документу поступило 12 поправок - 8 от мэра, еще 2 от парламентариев Николая Быковских и Людмилы Яськовой.

Глава города предложила "снять" 940 тыс. рублей, запланированных на техническую инвентаризацию бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры. Эти деньги, по мнению Евгении Уваркиной, нужно направить на создание контейнерных площадок. Остальные поправки носили чисто технический характер - перераспределить 45,2 млн рублей с одних мероприятий на другие. За эти поправки проголосовало большинство парламентариев.

Депутат Николай Быковских попросил на 49 млн рублей увеличить финансирование МУП "Городской электротранспорт" за счет снижения расходов на муниципальную программу "Липецк - мы вместе!", а также за счет сокращения зарплаты градоначальника.

На данное предложение парламентарии ответили так - половина из них не против перенаправить деньги с городской программы. Но сокращение расходов на зарплату мэра депутаты не поддержали.

Людмила Яськова предложила выделить меньше денег на разработку "Дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий", а на сэкономленные 4 млн обустроить пешеходные переходы. Парламентарии поддержали поправку коллеги.

Также депутат предложила снять с программы "Липецк - мы вместе!" 10 млн рублей и на эти средства привести в нормативное состояние дождеприемные колодцы. Эта поправка была отклонена.

Окончательное решение по Бюджету на 2020 год депутаты примут 24 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU