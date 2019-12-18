В Липецке девушки на ВАЗе застряли в грязи и атаковали спасателей, солгав о детях
Необычный инцидент произошел во вторник, 17 декабря, в районе городской Набережной в Липецке. В 16.30 на телефон службы спасения «112» позвонили женщины и потребовали вызволить их машину из грязи. Как выяснилось, дамы зачем-то съехали с асфальтированной дороги и потащились к реке по заболоченному бездорожью на «ВАЗ-2110». По пути «десятка» увязла в грязи и дамы приняли атаковать спасателей.
Аргументы, что это работа платных служб по эвакуации, не работали. Женщины продолжали атаковать звонками, мешая работе. В итоге липчаки придумали способ, как заставить спасателей приехать.
– Безусловным посылом к выезду спасателей стал аргумент: «Вместе с нами дети, и они замерзают», – рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС. – Однако, по факту никаких детей на месте странного происшествия обнаружено не было.
В машине была только 25-летняя девушка и ее спутницы. Несмотря на обман, спасатели тросом полкилометра тащили по болоту машину горе-отдыхающих, пока не поставили на твердую поверхность. А в этот момент кто-то в экстренной ситуации ждал спасателей и от этого могла зависеть чья-то жизнь.
Вопросы к наглым дамам остались. ГО и ЧС просит липчан здраво оценивать ситуацию и быть более ответственными.
ИСТОЧНИК KP.RU