СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-18T16:39:06+03:00

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Участником программы "Давай поженимся" на Первом канале стал 29-летний липчанин Валерий. Мужчина родом из Ельца. Он - директор центра реабилитации, победитель Кубка Мира по бодибилдингу и призер всероссийских соревнований по пауэрлифтингу среди участников с поражениями опорно-двигательного аппарата. В 2014 году с Валерием случилось несчастье. Липчанин стал жертвой катастрофы в Московском метрополитене. Мужчина получил перелом позвоночника и с того момента передвигается на инвалидной коляске.

Валерий поделился с ведущими своей историей любви. В год, когда липчанин попал в аварию, у него была девушка. Через две недели после страшного события должна была состояться свадьба. Но ее отменили. Пока пострадавший лежал в больнице, его возлюбленная изменила ему. Они расстались.

Теперь Валерий мечтает о честной и верной девушке. Его идеал - активная стройная блондинка, которая сможет подстроиться под его упертый характер и не испугается трудностей. Но, как признался липчанин, внешность - это второстепенное. Главное, чтобы ему было хорошо со своей избранницей.

Побороться за сердце Валерия пришли Евгения и две Виктории. Астролог Василиса Володина рассказала, что жениху подойдет внешне спокойная, но при этом активная и действенная девушка. Одна из Викторий как раз подошла под это описание. Однако, мужчина решил довериться своему сердцу, и выбрал другую - 23-летнюю Викторию.

Девушка учится на преподавателя физкультуры, работает танцовщицей в ночном клубе. Мечтает понырять с аквалангом, а ради любимого человека готова на все.

Инвалид из Липецка, выживший в катастрофе в Московском метро, нашел невесту на Первом канале.29-летний Валерий ищет активную стройную блондинку, которая сможет подстроиться под его упертый характер и не испугается трудностей.

ИСТОЧНИК KP.RU