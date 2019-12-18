В четверг в домах Липецка отключат свет, воду и тепло

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-18T17:35:12+03:00

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В четверг, 19 декабря, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Буденного, Речная, Неделина 2а, 4б. С часа дня до 5 часов вечера снег погаснет в домах №24 и №26 по улице Космонавтов.

С 8 утра до 5 часов вечера без отопления останутся жители дома №10 по улице Ушинского. С 9 утра до полудня батареи станут холодными по адресам: улицы Гайдара, 2, 2а, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 21; Нахимова, 3, 6-8, 8а, 10, 14; Амурская, 1, 2, 4, 5; переулок Луначарского, 4; Ушакова, 1, 3, 5.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Московская, 6б; площадь Плеханова, 1, 1а, 1б; улица Плеханова, 3; Зегеля, 13; Фрунзе, 30, 32, 34; Коммунальная, 10, 12; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 11а, 14, 16а; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18; Бачурина, 10, 12-17; 6 Гвардейской Дивизии, 9; Жуковского, 6а.

Напомним, что по интересующим вопросам обращаться в диспетчерскую по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU