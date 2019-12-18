2019-12-18T17:54:25+03:00
Общество

Для липчан запустили мобильное приложение с афишей новогодних мероприятий

Обо всех праздничных событиях Липецка и области можно узнать из "карманного гида"
Юлия КЛЮЕВА
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Для липчан запустили мобильное приложение с афишей новогодних мероприятийДля липчан запустили мобильное приложение с афишей новогодних мероприятийФото: Скриншот сайта
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Липецкие программисты создали "карманный гид". Это приложение администрации под названием "Липецкая область", которое доступно владельцам смартфонов на системе Android. В ближайшее время оно появится в App Store. Скачать можно здесь.

Из приложения липчане смогут узнать обо всех новогодних мероприятиях, проводимых в регионе. Нужно лишь открыть вкладку "Афиша", и все культурные события будут на виду. Выставки, концерты, спектакли, конкурсы, лекции, новогодние праздники - липчане могут выбрать любую категорию, узнать дату, место и время проведения мероприятия, получить необходимую справочную информацию.

Также в мобильном приложении можно воспользоваться интерактивной картой. В будущем его функционал будет увеличиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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