Для липчан запустили мобильное приложение с афишей новогодних мероприятий
Липецкие программисты создали "карманный гид". Это приложение администрации под названием "Липецкая область", которое доступно владельцам смартфонов на системе Android. В ближайшее время оно появится в App Store. Скачать можно здесь.
Из приложения липчане смогут узнать обо всех новогодних мероприятиях, проводимых в регионе. Нужно лишь открыть вкладку "Афиша", и все культурные события будут на виду. Выставки, концерты, спектакли, конкурсы, лекции, новогодние праздники - липчане могут выбрать любую категорию, узнать дату, место и время проведения мероприятия, получить необходимую справочную информацию.
Также в мобильном приложении можно воспользоваться интерактивной картой. В будущем его функционал будет увеличиваться.
ИСТОЧНИК KP.RU