2019-12-18T18:57:00+03:00
Общество

В Липецкой области открытии мемориальную доску солдату из Ельца, погибшему в Чечне

Ее установили в Елецком колледже
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Росгвардейцы участвовали в открытии мемориальной доски солдату из Ельца, погибшему в ЧечнеРосгвардейцы участвовали в открытии мемориальной доски солдату из Ельца, погибшему в ЧечнеФото: Предоставлено Росгвардией
Изменить размер текста:

В Липецкой области открыли мемориальную доску Александру Панарину - солдату, погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской Республике. Ее установили в Елецком колледже, где учился военнослужащий.

В мероприятии участвовали руководство Ельца, представители духовенства, комитета солдатских матерей, военнослужащие Росгвардии, а также матери солдат, погибших в Чеченскую кампанию.

Рядовой Панарин Александр Валерьевич родился 18 марта 1981 года в Ельце. Учился в средней школе №6. После окончания в 1999 году Елецкого профессионального училища молодого человека призвали в армию. 21 января 2000 года Александр Панарин выполнял боевое задание при штурме Грозного в Старопромысловском районе. Во время боя ельчанин погиб. Останки солдата вернули на Родину в 2001 году. Они были захоронены 6 июня на городском кладбище Ельца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области открытии мемориальную доску солдату из Ельца, погибшему в Чечне
Из-за ДТП с легковушками на трассе под Липецком образовалась пробка
В Липецке на проспекте Победы ликвидировали порыв
Для липчан запустили мобильное приложение с афишей новогодних мероприятий
В четверг в домах Липецка отключат свет, воду и тепло
Инвалид из Липецка, выживший в катастрофе в Московском метро, нашел невесту на Первом канале
В Липецке девушки на ВАЗе застряли в грязи и атаковали спасателей, солгав о детях
Депутаты на стали сокращать расходы на зарплату мэра Липецка
МЧС предупреждает: в четверг в Липецке порывы ветра до 19 м/с
В Липецке из-за тумана перенесли вылет самолета в Екатеринбург
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
Вечером в Липецке уличный грабитель сорвал с женщины серьги
В Липецке пьяный сын без прав угнал у отца машину
В ДТП с автобусом в Липецке пострадала пассажирка «ПАЗа»