В Липецкой области открытии мемориальную доску солдату из Ельца, погибшему в Чечне

СЕГОДНЯ 18:55 2019-12-18T18:57:00+03:00

Росгвардейцы участвовали в открытии мемориальной доски солдату из Ельца, погибшему в Чечне Фото: Предоставлено Росгвардией

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В Липецкой области открыли мемориальную доску Александру Панарину - солдату, погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской Республике. Ее установили в Елецком колледже, где учился военнослужащий.

В мероприятии участвовали руководство Ельца, представители духовенства, комитета солдатских матерей, военнослужащие Росгвардии, а также матери солдат, погибших в Чеченскую кампанию.

Рядовой Панарин Александр Валерьевич родился 18 марта 1981 года в Ельце. Учился в средней школе №6. После окончания в 1999 году Елецкого профессионального училища молодого человека призвали в армию. 21 января 2000 года Александр Панарин выполнял боевое задание при штурме Грозного в Старопромысловском районе. Во время боя ельчанин погиб. Останки солдата вернули на Родину в 2001 году. Они были захоронены 6 июня на городском кладбище Ельца.

ИСТОЧНИК KP.RU