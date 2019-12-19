2019-12-19T10:01:00+03:00
Происшествия

Под Липецком "Лада Приора" вылетела в кювет и перевернулась

В ДТП пострадал 26-летний водитель автомобиля
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком "Лада Приора" вылетела в кювет и перевернуласьПод Липецком "Лада Приора" вылетела в кювет и перевернуласьФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 977 нарушений правил дорожного движения. 1 водителя привлекли к административной ответственности - он сел пьяным за руль. 46 человек не стали пристегиваться во время движения. 550 раз автолюбители нарушили скоростной режим. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 36 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 18 декабря, на улице Кривенкова в Липецке 22-летний водитель "Мерседес Бенц" влетел в световую опору. Травмы получил 18-летний пассажир иномарки. Его доставили в больницу. Там пострадавшему оказали помощь и отпустили.

В селе Поддубовка Усманского района "Лада Приора" вылетела в кювет. Машина опрокинулась. 26-летнего водителя с различными травмами госпитализировали. По предварительным данным, автомобилист превысил скорость и потерял контроль за ситуацией.

В тот же день в Усмани на перекрестке улиц Вельяминова и Чернышевского 57-летний водитель "ВАЗ-21099" сбил 54-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Там ей назначили амбулаторное лечение.

На автодороге Хлевное-Липецк столкнулись "Киа" и "Волга Сибер". В ДТП пострадал 44-летний водитель иномарки. Его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области ограничили рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Липецк вошел в топ-25 городов с самыми высокими елками
На 20 часов задерживают рейс из Екатеринбурга в Липецк
Под Липецком "Лада Приора" вылетела в кювет и перевернулась
Ночью под Липецком сошел с рельсов вагон-цистерна с топливом
Под Липецком неработающий мужчина обокрал машину на трассе
В Липецкой области открытии мемориальную доску солдату из Ельца, погибшему в Чечне
Из-за ДТП с легковушками на трассе под Липецком образовалась пробка
В Липецке на проспекте Победы ликвидировали порыв
Для липчан запустили мобильное приложение с афишей новогодних мероприятий
В четверг в домах Липецка отключат свет, воду и тепло
Инвалид из Липецка, выживший в катастрофе в Московском метро, нашел невесту на Первом канале
В Липецке девушки на ВАЗе застряли в грязи и атаковали спасателей, солгав о детях
Депутаты на стали сокращать расходы на зарплату мэра Липецка
МЧС предупреждает: в четверг в Липецке порывы ветра до 19 м/с
В Липецке из-за тумана перенесли вылет самолета в Екатеринбург
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
Вечером в Липецке уличный грабитель сорвал с женщины серьги
В Липецке пьяный сын без прав угнал у отца машину
В ДТП с автобусом в Липецке пострадала пассажирка «ПАЗа»