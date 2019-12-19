СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-19T10:01:00+03:00

Под Липецком "Лада Приора" вылетела в кювет и перевернулась Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 977 нарушений правил дорожного движения. 1 водителя привлекли к административной ответственности - он сел пьяным за руль. 46 человек не стали пристегиваться во время движения. 550 раз автолюбители нарушили скоростной режим. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 36 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 18 декабря, на улице Кривенкова в Липецке 22-летний водитель "Мерседес Бенц" влетел в световую опору. Травмы получил 18-летний пассажир иномарки. Его доставили в больницу. Там пострадавшему оказали помощь и отпустили.

В селе Поддубовка Усманского района "Лада Приора" вылетела в кювет. Машина опрокинулась. 26-летнего водителя с различными травмами госпитализировали. По предварительным данным, автомобилист превысил скорость и потерял контроль за ситуацией.

В тот же день в Усмани на перекрестке улиц Вельяминова и Чернышевского 57-летний водитель "ВАЗ-21099" сбил 54-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Там ей назначили амбулаторное лечение.

На автодороге Хлевное-Липецк столкнулись "Киа" и "Волга Сибер". В ДТП пострадал 44-летний водитель иномарки. Его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU