Под Липецком у дома полностью выгорела иномарка

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-20T09:37:14+03:00

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Минувшим вечером, 19 декабря, в Липецкой области произошел пожар. В Грязях на улице Советская около 17.40 вспыхнула машина. Яркое зарево и громкие хлопки привлекли внимание местных жителей. Пожар попал на видео.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, загорелся автомобиль "Дэу Нексия". Узнав о возгорании от очевидцев, спасатели тут же выдвинулись к месту происшествия. Когда они прибыли, легковушка была полностью охвачена огнем.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Спасатели ликвидировали возгорание. Причиной хлопков, скорее всего, стало баллонное оборудование, находившееся в салоне. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

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ИСТОЧНИК KP.RU