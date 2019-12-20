2019-12-20T15:43:22+03:00
Общество

В 7 школах Липецка приостановлены занятия

На карантине находятся 11 классов
Юлия КЛЮЕВА
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В 7 школах Липецка приостановлены занятияВ 7 школах Липецка приостановлены занятияФото: Юлия КЛЮЕВА
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В 7 школах Липецка приостановлены занятия. Как сообщили в пресс-службе городского департамента образования, это делается для того, чтобы предупредить массовое распространение гриппа и ОРВИ среди юных липчан.

Так, в школе №6 на карантин отправили один класс - по 24 декабря. В гимназии №12 закрыто три класса. Ученики одного из них будут находиться на домашнем обучении до 23 декабря, еще двух - до 26 числа.

В школе №41 занятия приостановлены до 24 декабря в одном классе. В школе №42 - в трех классах. Карантин в них продлится до 23 и 26 декабря. Еще один класс частично закрыли до 24 декабря в гимназии №64.

В школе №65 карантин до 25 числа объявили в одном из классов. В школе №68 занятия частично приостановлены в одном классе до 24 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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