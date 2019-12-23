Липчанин пришел с друзьями в бар и украл велосипед

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-23T09:11:07+03:00

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В октябре этого года в бар по улице Зои Космодемьянской в Липецке пришла компания мужчин. Пока липчане покупали необходимое, один из них подошел к припаркованному возле входа велосипеду и решил его украсть. Он дождался знакомых, а после сел на средство передвижения и поехал в сторону дома.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на чужое покусился 30-летний липчанин. В отношении него возбудили уголовное дело по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Его расследование уже окончено.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал. Он также возместил ущерб потерпевшему - 12 тыс. рублей. Кстати, следствие выступило с постановлением о прекращении уголовного дела и назначении липчанину меры уголовно-правового характера в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU