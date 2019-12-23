Две сестры 7 и 11 лет утонули в реке под Липецком

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-23T12:11:18+03:00

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Страшная трагедия с детьми случилась в воскресенье, 22 декабря, в Добринском районе Липецкой области. Там в окрестностях села Дурова в реке Матренка нашли тела двух сестер школьного возраста.

Девочек 7 и 11 лет нашел старший брат, который пошел их искать, когда девочки вовремя не вернулись домой. Признаков насильственной смерти на телах не было. Судмедэкспертиза показала, что девочки погибли, утонув в воде.

По данному факту началась доследственная проверка. По версии следствия, сестры пошли к реке, чтобы покататься на санках, но тонкий лед не выдержал и девочки провалились в ледяную воду.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, все подробности и обстоятельства случившегося установят в ходе проверки, после которой станет известно, возбудят уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU