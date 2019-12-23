23 Дек. 17:25 2019-12-23T17:25:46+03:00

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В этот понедельник, 23 декабря, в Липецком облсовете состоялась очередная 32-ая сессия. Парламентарии внесли изменения в Закон «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области».

Как сообщили в пресс-службе облсовета, часть полномочий мэрии Липецка передали региону. Речь идет о градостроительной деятельности областного центра, а также некоторых функциях городских и сельских поселений. Планируется создать подведомственное областное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и архитектуры Липецкой области».

Процесс реализуют в 2 этапа. Сначала области передадут такие направления, как подготовка и утверждение Генерального плана Липецка, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории. В 2021 году планируется передать полномочия по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования, ведению государственной информационной системы и обеспечению градостроительной деятельности, принятию решений о развитии застроенных территорий и комплексном развитии Липецка.

Кроме того, перераспределят полномочия органов в сфере дорог и транспорта. А именно, вопросы организации перевозок пассажиров, установки и содержания видеокамер на дорогах. Изменения коснутся и сферы теплоснабжения. Полномочия передаются региону из Липецка и Ельца.

Отметим, что перераспределение полномочий скажется и на финансировании областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU