2019-12-24T12:56:44+03:00
Происшествия

Росреестр переоформил без собственника здание в центре Липецка за 7 млн. рублей

За преступную халатность и мошенничество возбудили два уголовных дела
Лия МУРАДЬЯН
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Собственник пожаловался в прокуратуруСобственник пожаловался в прокуратуруФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке под уголовную статью попал сотрудник Росреестра. Все началось с того, что в прокуратуру Советского района обратился собственник здания с магазином, который внезапно лишился помещения. Речь идет о нежилом здании под магазин, площадью 400 м2 на улице Зегеля, 2 – рядом с Пенсионным фондом.

В ходе проверки выяснилось, что здание переоформили в МФЦ без участия владельца. Пакет документов на регистрацию права собственности подала некая гражданка в многофункциональный центр 29 августа. Сам владелец помещения ни в МФЦ, ни в Росреестр не обращался и ничего не подписывал. Но в реестровом деле откуда-то взялось заявление собственника с его подписью и подписью сотрудницы филиала «ФКП Росреестра», которое никто из них не подписывал. Кроме этого в пакете не хватало ряда других документов. Несмотря на это 6 сентября в областном управлении зарегистрировали сделку по переходу права собственности.

После проверки в действиях государственного регистратора правления Росреестра усмотрели преступную халатность и направили материалы в СК, где возбудили уголовное дело по статье 293 УК – халатность с причинением особо крупного ущерба. Как пояснили «КП-Липецк» в областной прокуратуре, ущерб составил более 7 млн. рублей.

Кроме этого материалы по липовому заявлению с подделанными подписями передали в УМВД. Там возбудили дело по части 4 статьи 159 УК – мошенничество в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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