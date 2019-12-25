2019-12-25T09:19:44+03:00
Происшествия

В Липецке неделю ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

Кириченко Полина ушла из дома 18 декабря
Лия МУРАДЬЯН
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Школьница пропала неделю назадШкольница пропала неделю назадФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке уже неделю ищут пропавшую несовершеннолетнюю школьницу. Как сообщают волонтеры регионального «Поиска пропавших детей», 14-летняя Полина Кириченко вышла из дома по улице Звездной в неизвестном направлении еще в прошлую среду, 18 декабря, и не вернулась. С тех пор никто из родных девочку не видел.

Приметы Полины: рост 165 см., телосложение среднее, волосы длинные.

Была одета: джинсы, синяя куртка и кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел пропавшую школьницу после исчезновения, знает где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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