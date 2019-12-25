Под Липецком закрыли магазин с пиротехникой в жилом доме
В Липецкой области надзорные органы продолжают проверять магазины с пиротехникой. Один из таких располагался на первом этаже многоквартирного дома в Ельце. Опасную торговую точку нашла прокуратура.
Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, по требованиям пожарной безопасности, пиротехнику запрещено продавать в жилых зданиях, помещениях вокзалов, метро и в подземных переходах.
Несмотря на это салюты и фейерверки продавали в жилом доме на улице Орджоникидзе. Кроме этого в магазине с опасной продукцией не было огнетушителей. По итогу проверки предприниматель получил предупреждение и убрал всю пиротехнику из здания.
ИСТОЧНИК KP.RU