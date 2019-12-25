Под Липецком закрыли магазин с пиротехникой в жилом доме

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-25T10:27:28+03:00

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В Липецкой области надзорные органы продолжают проверять магазины с пиротехникой. Один из таких располагался на первом этаже многоквартирного дома в Ельце. Опасную торговую точку нашла прокуратура.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, по требованиям пожарной безопасности, пиротехнику запрещено продавать в жилых зданиях, помещениях вокзалов, метро и в подземных переходах.

Несмотря на это салюты и фейерверки продавали в жилом доме на улице Орджоникидзе. Кроме этого в магазине с опасной продукцией не было огнетушителей. По итогу проверки предприниматель получил предупреждение и убрал всю пиротехнику из здания.

ИСТОЧНИК KP.RU