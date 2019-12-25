Средняя зарплата в Липецкой области составила почти 34 000 рублей

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-25T10:48:58+03:00

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Липецкстат опубликовал данные по зарплатам в регионе с января по октябрь 2019 года. По официальным данным средняя номинальная зарплата в Липецкой области составила 33950.9 рублей, что на 9.7% выше того же периода прошлого года. При этом реальные доходы, с учетом цен на товары и услуги, в сравнении с прошлым годом поднялись на 4.1% в январе – октябре этого года и на 1.5% – к уровню октября 2018 года.

Традиционно, самые высокие зарплаты в металлургии, финансах, энергетике, научной сфере. Разрыв между самыми высокими и средними зарплатами в 1.9 – 1.1 раз. Самые низкие доходы, от 43 до 70% от средних, в деревообрабатывающей промышленности, текстильной, гостиничном бизнесе и бытовых услугах.

Зарплаты в сельском хозяйстве составили 99% от среднего уровня. В образовании, здравоохранении и социальных услугах – 78 и 90% от среднего уровня соответственно. Долгов по зарплатам на 1 декабря в Липецкой области не было.

ИСТОЧНИК KP.RU