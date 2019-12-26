В Липецке грабитель вынес из ювелирного браслет за 16 000 рублей

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-26T10:01:03+03:00

Мужчина не удержался, когда ему показали украшение

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В Липецке раскрыли дерзкое ограбление ювелирного салона. Преступление произошло 22 декабря. По заявлению директора магазина, клиент открыто похитил золотой браслет за 16 000 рублей.

Грабителя вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 31-летний житель Липецка. На допросе мужчина во всем сознался и рассказал, что пришел в ювелирный посмотреть браслеты. Когда продавец достала один из них и приложила покупателю к руке, тот не удержался – выхватил украшение и сбежал.

Драгоценность нашли у грабителя во время обыска и вернули владельцу магазина. Уголовное дело возбудили по статье 161 УК – грабеж. Любителю дорогих украшений грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU