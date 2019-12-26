В Липецке грабитель вынес из ювелирного браслет за 16 000 рублей
В Липецке раскрыли дерзкое ограбление ювелирного салона. Преступление произошло 22 декабря. По заявлению директора магазина, клиент открыто похитил золотой браслет за 16 000 рублей.
Грабителя вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 31-летний житель Липецка. На допросе мужчина во всем сознался и рассказал, что пришел в ювелирный посмотреть браслеты. Когда продавец достала один из них и приложила покупателю к руке, тот не удержался – выхватил украшение и сбежал.
Драгоценность нашли у грабителя во время обыска и вернули владельцу магазина. Уголовное дело возбудили по статье 161 УК – грабеж. Любителю дорогих украшений грозит до 4 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU