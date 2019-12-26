2019-12-26T14:03:55+03:00
Происшествия

Тысячи липчан остались без воды из-за порыва на магистральном водопроводе

Ремонт завершится только к 21.00
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке произошла серьезная утечка на магистральном проводе. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, порыв зафиксировали на водопроводе диаметром 700 мм. в районе дома №51 на улице Катукова.

ЧП случилось поздно вечером 25 декабря, тогда же начались аварийно-восстановительные работы, который продолжаются 26 декабря. Утечку устраняют 15 единиц техники. Из-за аварийной ситуации без воды остались более 10 000 липчан.

Без воды остаются следующие адреса: улица Катукова, с 25 по 51 дом; Кривенкова, 7а – 17; Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11,11а ,13; Стаханова, с 36 по 52 дом; улица Хорошавина, с 1 по 19; Москаленко, 1. Кроме этого может снизиться давление воды в 26 микрорайоне.

Воду обещают включить в 21.00. Энергетики поясняют, столь длительное отключение связано большим объемом работ и сливом воды из водопровода. А пока питьевую возу подвозят по адресам и заявкам. Оставить заявку и узнать адреса подвоза можно по телефону 175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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