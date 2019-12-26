МЧС предупреждает: в Липецке ожидается гололед и туман

СЕГОДНЯ 18:06 2019-12-26T18:06:03+03:00

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В ближайшие 1-3 часа этого четверга, 26 декабря, с сохранением ночи и утра следующего дня в Липецке и области ожидается гололед и туман с видимостью менее 500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели напоминают, что в такую погоду лучше воздержаться от поездок. Если все-таки пришлось сесть за руль, ехать нужно максимально осторожно и на низкой скорости. Следует придерживаться «золотого» правила езды в тумане: скорость автомобиля должна быть вдвое меньше расстояния видимости. То есть, если видимости около 20 метров, то скорость должна составлять не более 10 км/ч. Напомним, в тумане кажется, что предметы расположены намного дальше, чем есть на самом деле.

В случае происшествия звонить по номеру "112".

ИСТОЧНИК KP.RU