Липчанин, чтобы улететь домой на Кипр, выплатил долг по алиментам в миллион рублей

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-26T18:20:32+03:00

На должника подействовало только постановление об ограничении на выезд за пределы страны, которое вынес пристав под Липецком

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У приставов в Грязинском районном отделе на исполнении находилось производство по взысканию алиментов. Мало того, что липчанин их не выплачивал, он также забыл о неустойке за образовавшийся долг.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области, мужчина официально нигде не работал. Его долг по алиментам составил более 1 млн рублей. Чтобы побудить липчанина оплатить задолженность, пристав-исполнитель ограничил ему выезд за пределы страны. Это оказалось очень кстати, ведь должник постоянно проживает на Кипре. Но после постановления, которое вынес пристав, вернуться на остров липчанин не мог.

Удивительно, но мужчина тут же нашел миллион и полностью оплатил задолженность. Ограничение на выезд было снято.

ИСТОЧНИК KP.RU