Липчан напугал 6-летний мальчик, который кидался петардами в прохожих

СЕГОДНЯ 17:50 2019-12-27T17:50:39+03:00

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В Липецке начались новогодние приключения с детьми. Уже несколько неординарных случаев зафиксировали городские спасатели. Например в среду, 25 декабря, в 13.30 на телефон службы спасения «112» позвонили обеспокоенные прохожие с улицы Филипченко. Там 6-летний ребенок бросал в людей зажженные петарды. Полицию тоже поставили в известность. Но найти маленького хулигана не смогли. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, откуда у ребенка взялась пиротехника и где в это время были родители, выяснить не удалось, поскольку маленький поджигатель быстро сбежал.

А на следующий день спасателям позвонил 7-летний мальчик, который проснулся дома один и очень испугался, не понимая, куда делись все взрослые. На адрес к ребенку сразу отправили взрослых – сотрудников полиции.

Спасатели просят родителей внимательней следить за детьми во время новогодних и рождественских каникул и не оставлять их одних.

ИСТОЧНИК KP.RU