2019-12-27T17:50:39+03:00
Происшествия

Липчан напугал 6-летний мальчик, который кидался петардами в прохожих

Маленький поджигатель сбежал до прибытия спасателей
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке начались новогодние приключения с детьми. Уже несколько неординарных случаев зафиксировали городские спасатели. Например в среду, 25 декабря, в 13.30 на телефон службы спасения «112» позвонили обеспокоенные прохожие с улицы Филипченко. Там 6-летний ребенок бросал в людей зажженные петарды. Полицию тоже поставили в известность. Но найти маленького хулигана не смогли. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, откуда у ребенка взялась пиротехника и где в это время были родители, выяснить не удалось, поскольку маленький поджигатель быстро сбежал.

А на следующий день спасателям позвонил 7-летний мальчик, который проснулся дома один и очень испугался, не понимая, куда делись все взрослые. На адрес к ребенку сразу отправили взрослых – сотрудников полиции.

Спасатели просят родителей внимательней следить за детьми во время новогодних и рождественских каникул и не оставлять их одних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчан напугал 6-летний мальчик, который кидался петардами в прохожих
Почти 3000 норок из Украины поставили на карантин в Липецкой области
Суд обязал "Металлург" вернуть деньги, потраченные на концерт Темниковой в Липецке
Сотрудники Роспотребнадзора в Липецке выходят на рейды по «снюсам»
С поезда «Санкт-Петербург – Волгоград» под Липецком сняли экзотическую змею
В ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком еще одно уголовное дело
В выходные в Липецке до 4 градусов мороза и северо-восточный ветер
Причиной ДТП с перевернувшимся автобусом Москва-Тбилиси под Липецком могли стать изношенные шины
Липецких спасателей поздравили с профессиональным праздником
В Липецке в ДТП с автобусом и "Тойотой" пострадали дети
Под Липецком 30-летняя женщина угнала трактор
Игорь Артамонов выступил с докладом на Госсовете в Кремле