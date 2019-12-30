В Липецке родители нашли мертвым 12-летнего школьника

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-30T11:50:24+03:00

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Трагедия с ребенком произошла в субботу, 28 декабря, в поселке Силикатный в Липецке. Там родители нашли мертвым 12-летнего сына. Одновременно в местных сообществах в соцсетях поползли слухи, что накануне смерти, 27 декабря, мальчик ходил на школьную новогоднюю дискотеку, где употребил некурительные табачные смеси (снюсы).

– Доледственная проверка началась в тот же день, – рассказала «КП-Липецк» старший помощник руководителя СКР по Липецкой области Юлия Кузнецова. – Восстановлена полная картина последнего дня жизни школьника – на дискотеку он не ходил.

На самом деле ребенок после школы пошел к родственникам, с которыми пробыл весь день, затем отправился домой. Вечером, когда родители вернулись, мальчик уже спал. Но утром он так и не проснулся.

По данным следствия, никаких видимых повреждений и признаков насильственной смерти на теле не было. Чтобы установить точную причину смерти, назначили ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе гистологическую. Слух об употреблении снюсов тоже проверяют.

ИСТОЧНИК KP.RU