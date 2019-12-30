Страшную елочку в микрорайоне "Звездный" в Липецке превратили в красавицу

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-30T12:04:13+03:00

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До самого веселого и волшебного праздника остается совсем немного. Липецк уже засиял новогодними огнями. А во многих районах города жителей радуют нарядные зеленые елочки. Вот только липчанам с микрорайона "Звездный" с праздничным деревом немного не повезло. Эту неказистую елку трудно назвать украшением Нового года.

Но местные жители решили, что их район достоен красивого праздничного дерева. Поэтому липчане пожаловались на страшную елочку в соцсетях, а также обратились к чиновникам. А затем произошло новогоднее чудо. Елочка преобразилась, и теперь местные жители не отворачивают от нее свои лица, а подходят и охотно фотографируются.

- Вот это понимаю елочка. Ооочень крутая. Самая лучшая! - написала под фото липчанка Татьяна.

Кстати, как сообщила мэр города Евгения Уваркина в своем Инстаграм, зеленое дерево в микрорайоне установил застройщик. Администрация обратилась к представителям компании, передав недовольство липчан. И елочку привели в порядок.

Фото со страницы Евгении Уваркиной в ИнстаграмеФото: Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU