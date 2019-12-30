2019-12-30T13:02:15+03:00
Общество

Лучшим дворникам Липецка вручили благодарственные письма и премии

Из 14 участников только трое выбились в финал
Юлия КЛЮЕВА
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Лучшим дворникам Липецка вручили благодарственные письма и премииЛучшим дворникам Липецка вручили благодарственные письма и премииФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В администрации Липецка наградили победителей конкурса "Лучший муниципальный дворник 2019 года". В этот раз за первенство боролись 14 человек. Это 6 сотрудников управления благоустройства и 8 специалистов "Зеленхоз".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, лучших из лучших выбирали по нескольким критериям. Конкурсная комиссия смотрела, отсутствуют ли жалобы на участника от жителей и работодателя, как работник содержит территорию и инвентарь, насколько он инициативный и творческий, может ли смостоятельно принимать решения, а также, соблюдает ли технику безопасности.

Трех лучших дворников пригласили в администрацию. Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин от себя и от имени главы города Евгении Уваркиной поблагодарил липчан за их труд. Затем победителям вручили благодарственные письма и премии - 5, 10 и 15 тысяч рублей, в зависимости от занятого места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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