2019-12-30T13:17:01+03:00
Общество

МЧС предупреждает о метели с сильным ветром и снегопадом в Липецке

В Новый год регион засыплет снегом
Лия МУРАДЬЯН
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Липецк занесет снегом на Новый годЛипецк занесет снегом на Новый годФото: Лия МУРАДЬЯН
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Климатическая зима приходит в Липецк в канун Нового года. По данным Росгидрометцентра, погода начнет меняться этим вечером, 30 декабря с 18.00. В эти часы в Липецке и области ожидается метель со снегом и сильным ветром.

Ожидаемая скорость западного ветра 8 – 13 метров в секунду, но порывы могут достигать 20 м/с, это 8 из 12 баллов по шкале Бофорта. Такой ветер может ломать деревья. По данным МЧС региона, опасные метеорологические условия продлятся до 18.00 31 декабря.

Температура воздуха ночью опустится до 2-7 градусов мороза, днем ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, также обещают снегопад. Сильных порывов ветра и крепких морозов при этом не ожидается. Днем 1 января обещают от нуля до +2°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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