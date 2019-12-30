Очевидцы: под Липецком асфальт уложили в лужу и раскатали машиной

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-30T15:14:53+03:00

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На днях жители Липецкой области наблюдали довольно странную картину. В Лебедяни в одном из дворов рабочие укладывали в огромную лужу некую смесь, а затем прикатывали ее автомобилем. Это действо попало в объектив видеокамеры.

- У нас так кладут асфальт, - утверждает автор ролика. - Летом была яма, а зимой начали асфальт закладывать.

Правда, понять что именно рабочие кладут в лужу, невозможно. Это мало похоже на асфальт. Смесь явно не горячая, иначе бы от нее шел пар. Больше похоже на сыпучий материал - песок или щебень. Но то, что эту смесь прикатывает обычная легковушка, действительно странно. Кстати, кто проводит данные работы, тоже непонятно.

Под Липецком жителей возмутило, как рабочие укладывают в лужу асфальт и раскатывают машиной.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU