В Липецке поймали на мошенничестве организатора совместных покупок в соцсетях

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-30T15:29:52+03:00

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В Липецке женщина стала жертвой недобросовестного организатора совместных закупок. Заявление в полицию поступило 24 декабря, 38-летняя липчанка рассказала, что нашла в соцсетях ресурс по продаже одежды. Списалась с продавцом и сделала заказ на зимние полусапожки. 5 декабря женщина через приложение перевела на телефон продавца 2800 рублей и стала ждать товар.

Но обувь так и не пришла, а организатор закупок перестала отвечать на сообщения и звонки. Когда все сроки прошли, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, где оперативно вычислили и задержали аферистку.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, предполагаемая участница преступления – 31-летняя жительница Липецка. По 159 статье УК за мошенничество ей грозит срок до 2 лет.

В полиции предупреждают о многочисленных фактах мошенничества с покупками и продажами в Интернете и просят липчан быть внимательней. Не стоит переводить деньги за товар, пока не убедитесь в порядочности продавца.

ИСТОЧНИК KP.RU