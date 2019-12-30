Перед Новым годом липчане стали чаще звонить спасателям для справок

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-30T16:08:48+03:00

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За последнюю неделю перед Новым годом липецкие спасатели выезжали на вызовы 27 раз. Из них 5 раз на проверку подозрительных предметов. Сотрудники ГО и ЧС проверяли сумки, дипломаты, чемоданы и пакет, в котором оказалась мягкая игрушка, ничего опасного не нашли. Традиционно были вызовы по вскрытию дверей, в трах случаях за дверями оставались дети.

Всего за неделю на телефон спасения «112» от жителей Липецка поступило 4000 звонов. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, количество обращений в полицию через спасателей было на 13% меньше, чем на предыдущей неделе. При этом на 20% возросло число звонков справочного характера, когда люди отвлекают спасателей, чтобы узнать о работе других служб.

ИСТОЧНИК KP.RU