2019-12-30T18:11:34+03:00
Общество

В Липецке сравнили цены на фрукты для новогоднего стола

Большой разброс цен на мандарины - от 38,99 до 129 рублей за кг
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке сравнили цены на фрукты для новогоднего столаВ Липецке сравнили цены на фрукты для новогоднего столаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Специалисты ОКУ "Агенство содействия развитию торговой деятельности" провели мониторинг цен в гипермаркетах Липецка. А именно, сравнили цены на фрукты в разных магазинах города.

Так, по состоянию на этот понедельнк, 30 декабря, стоимость 1 кг самых дешевых бананов составила 54,89 рублей. Самые дорогие бананы оказались по 69,99 рублей. За 1 кг апельсинов липчанам придется отдать от 54,99 рублей до 79,99 рублей. Большой разброс цен на мандарины - от 38,99 рублей за кг до 129 рублей.

В одном из магазинов города специалисты нашли яблоки по 43,89 рублей за кг. Самая высокая цена составила 70,20 рублей за кг. Стоимость 1 кг винограда во всех гипермаркетах оказалась одинаковой - 119,99 рублей. Киви липчане могут найти как за 99,99 рублей за 1 кг, так и за 119,99 рублей. Лимон - от 89,99 рублей до 109,99 рублей за кг.

Любители хурмы могут найти этот фрукт по 49,99 рублей за кг. За ананас липчанам придется отдать от 79,99 до 149,99 рублей за кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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