2019-12-30T17:21:29+03:00
Происшествия

В Липецке попрошайка, угрожая бутылкой, отнял у прохожего деньги

Незнакомец попросил 50 рублей и вырвал из рук все деньги
Лия МУРАДЬЯН
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Грабителю грозит 7 летГрабителю грозит 7 летФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли необычное уличное ограбление, которое произошло 9 декабря. В тот вечер 52-летний мужчина шел домой с работы, когда к нему на улице подошел незнакомец и попросил денег.

Попрошайка хотел, чтобы ему дали 50 рублей. Мужчина решил помочь и полез в карман за деньгами. Он достал из кармана все деньги и стал искать 50-рублевую купюру. В этот момент грабитель вырвал из рук сердобольного прохожего все купюры.

Мужчина попытался забрать свои деньги обратно, но незнакомец достал из куртки бутылку и пригрозил прохожему, что готов применить ее в драке. Мужчина отступил, а затем написал заявление в полицию.

Наглого хулигана вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, задержанным оказался 30-летний судимый за грабежи мужчина. Рецидивиста заключили под стражу, теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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