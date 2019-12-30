В новогодние праздники на дорогах Липецка станет меньше автобусов

СЕГОДНЯ 18:34 2019-12-30T18:46:14+03:00

В ночь с 31 декабря на 1 января продлевать работу общественного транспорта не стали

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В новогоднюю ночь пассажирский транспорт в Липецке будет работать, как и в обычные дни - ориентировочно до 1.00. Как сообщили в пресс-службе администрации города, увеличивать продолжительность работы водителей автобусов и трамваев не стали. В среду, 1 января 2020 года, транспорт выйдет на улицы города в 5.30 утра.

Кстати, в ближайшие дни сократится количество подвижного состава, выходящего на линию, а, следовательно, увеличится интервал движения. Причина тому - сокращение пассажирапотока в праздничные дни. При этом в департаменте транспорта заверили, что потребности липчан в перевозках будут удовлетворены.

Более подробную информацию о работе транспорта с 1 по 8 января можно узнать в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU