В новогодние праздники на дорогах Липецка станет меньше автобусов
В новогоднюю ночь пассажирский транспорт в Липецке будет работать, как и в обычные дни - ориентировочно до 1.00. Как сообщили в пресс-службе администрации города, увеличивать продолжительность работы водителей автобусов и трамваев не стали. В среду, 1 января 2020 года, транспорт выйдет на улицы города в 5.30 утра.
Кстати, в ближайшие дни сократится количество подвижного состава, выходящего на линию, а, следовательно, увеличится интервал движения. Причина тому - сокращение пассажирапотока в праздничные дни. При этом в департаменте транспорта заверили, что потребности липчан в перевозках будут удовлетворены.
Более подробную информацию о работе транспорта с 1 по 8 января можно узнать в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.
ИСТОЧНИК KP.RU