2019-12-31T09:25:51+03:00
Происшествия

В Липецкой области из оздоровительного комплекса пропал подросток

14-летний Лажков Никита ушел 30 декабря
Лия МУРАДЬЯН
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Пропал подростокПропал подростокФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области волонтеры и полиция ищут пропавшего в канун Нового года подростка. Как сообщает организация «Поиск пропавших детей», 14-летний Никита Лажков пропал из оздоровительно-образовательного комплекса «Звездный» в селе Горицы Добровского района. Последний раз парня видели в понедельник вечером, 30 декабря, он вышел за территорию примерно в 20.30.

Приметы Никиты: телосложение среднее, волосы темные.

Был одет: темно-синяя куртка, трико, темно-синяя кепка и кроссовки с надписью «NIKE».

Просьба ко всем, кто видел Никиту после ухода из «Звездного», знает где он находится или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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