В Липецке «Дэу» врезалась в дерево – водитель в больнице
По данным ГИБДД Липецкой области, за минувшие сутки, 30 декабря, на дорогах региона произошли две аварии с пострадавшими. Причем в обоих случаях водители не справились с управлением.
Так в Липецке около 16.30 на трассе в сторону Борисовки не удержали машину на дороге 28-летний водитель «Дэу-Нексии». Иномарка влетела в дерево, водителя увезли в больницу.
Еще одна похожая авария произошла на трассе Хлевное – Лиецк, на подъезде к городу. Там не справился с управлением 22-летний водитель «Приоры». Машина съехала с дороги в кювет и перевернулась. Водителя также забрали в больницу, но после оказания помощи отпустили.
Автоинспекторы предупреждают, что при выборе скоростного режима, помимо ограничений, также нужно учитывать состояние дороги, время суток и погоду.
ИСТОЧНИК KP.RU