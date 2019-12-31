В Липецке «Дэу» врезалась в дерево – водитель в больнице

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-31T09:38:25+03:00

За сутки на дорогах пострадали два водителя Фото: Лия МУРАДЬЯН

Еще один человек не справился с управлением «Приоры»

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По данным ГИБДД Липецкой области, за минувшие сутки, 30 декабря, на дорогах региона произошли две аварии с пострадавшими. Причем в обоих случаях водители не справились с управлением.

Так в Липецке около 16.30 на трассе в сторону Борисовки не удержали машину на дороге 28-летний водитель «Дэу-Нексии». Иномарка влетела в дерево, водителя увезли в больницу.

Еще одна похожая авария произошла на трассе Хлевное – Лиецк, на подъезде к городу. Там не справился с управлением 22-летний водитель «Приоры». Машина съехала с дороги в кювет и перевернулась. Водителя также забрали в больницу, но после оказания помощи отпустили.

Автоинспекторы предупреждают, что при выборе скоростного режима, помимо ограничений, также нужно учитывать состояние дороги, время суток и погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU