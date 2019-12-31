На борьбу с гололедом в Липецке вышли 100 машин
Из-за резкого похолодания, которое принес Скандинавский циклон, в Липецке обледенели дороги. Бороться с гололедом начали ночью. По данным пресс-службы мэрии, сначала на дороги вышли 52 единицы спецтехники, днем количество машин увеличили до 101 единицы.
Наиболее тщательно обрабатывают спуски, повороты, а также проезжую часть возле автобусных остановок и общественных зданий. Всего за ночь и утро 31 декабря на дороги высыпали 45 тонн соли и около 545 тонн смести песка с солью.
Отметим, что гололедицу прогнозируют и в канун Нового года, МЧС просит водителей быть осторожней на дорогах, а пешеходов – на обледеневших тротуарах. Также перед Новым годом ожидается метель с мокрым снегом и сильными порывами ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU