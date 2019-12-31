2019-12-31T12:48:07+03:00
Общество

Сезон открыт: трое липчан заболели гриппом

В Липецке ОРВИ заразились более 3,5 тыс. человек
Юлия КЛЮЕВА
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Сезон открыт: трое липчан заболели гриппомСезон открыт: трое липчан заболели гриппомФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшую неделю, с 23 по 29 декабря, в Липецкой области 5 033 человека заболели ОРВИ. Еще 3 липчан подхватили грипп. Около 80% заболевших - дети до 14 лет. Уровень госпитализации составил 4,1%. По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Липецкой области, показатели заболеваемости в регионе на неэпидемическом уровне.

В Липецке ОРВИ заразились 3 650 человек. Кстати, трое с гриппом - также из областного центра. В основном горожане подхватывали негриппозные респираторные вирусы: парагриппа - 39%, аденовирусы - 22%. Выявлены случаи гриппа типа В.

Напомним, что прививку от острого инфекционного заболевания сделали более 557,1 тыс. липчан. То есть привито 48,5% жителей от общей численности населения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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